Ramil, Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi

KOCAELİSPOR’DAN TEBRİK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un, devre arasında, Tayland’ın, Buriram United takımından kadrosuna kattığı Azerbaycanlı futbolcu Ramil Şeydayev, Azerbaycan Milli Takımına davet edildi. Ramil, Azerbaycan’ın, Moğolistan ve Bulgaristan maçlarında şans bulması halinde forma giyebilecek. Kocaelispor, futbolcusuna başarı dilerken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Ramil Sheidaev, Azerbaycan Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Futbolcumuza milli müsabakalarda başarılar dileriz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.