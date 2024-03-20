Ramil, Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un, devre arasında, Tayland’ın, Buriram United takımından kadrosuna kattığı Azerbaycanlı futbolcu Ramil Şeydayev, Azerbaycan Milli Takımına davet edildi. Ramil, Azerbaycan’ın, Moğolistan ve Bulgaristan maçlarında şans bulması halinde forma giyebilecek. Kocaelispor, futbolcusuna başarı dilerken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Ramil Sheidaev, Azerbaycan Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Futbolcumuza milli müsabakalarda başarılar dileriz.”