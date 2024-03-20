20 Mar 2024 - 10:20- Spor G:

Ramil, Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi

Kocaelispor’un Azerbaycanlı futbolcusu Ramil Şeydayev, Azerbaycan Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Ramil, Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi mask
Ramil, Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi
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KOCAELİSPOR’DAN TEBRİK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un, devre arasında, Tayland’ın, Buriram United takımından kadrosuna kattığı Azerbaycanlı futbolcu Ramil Şeydayev, Azerbaycan Milli Takımına davet edildi. Ramil, Azerbaycan’ın, Moğolistan ve Bulgaristan maçlarında şans bulması halinde forma giyebilecek. Kocaelispor, futbolcusuna başarı dilerken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Ramil Sheidaev, Azerbaycan Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Futbolcumuza milli müsabakalarda başarılar dileriz.”
# Kocaelispor

20 Mar 2024 - 10:20 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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