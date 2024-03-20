Aidatlar için son gün 31 Mart

SON GÜNÜ GEÇİRMEYİN !
Geçtiğimiz günlerde, Kocaelispor Başkanlık görevini bırakan Engin Koyun’un yerine, Recep Durul getirilmişti. Tüzük gereği Kocaelispor’un sezon sonunda kongre yapması ve yeni başkanı seçmesi gerekiyor. Kongrede oy kullanmak için ise geçmiş dönem aidat borcu bulunmaması lazım. 2023 ve 2024 yılı içerisinde aidat borcu olanlar, 31 Mart’a kadar borçlarını ödeyip, kongrede oy kullanabilir. Borçlarını ödemeyenler ise oy kullanamayacak. Ödemeler, Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden yapılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.