Aidatlar için son gün 31 Mart

SON GÜNÜ GEÇİRMEYİN !

Geçtiğimiz günlerde, Kocaelispor Başkanlık görevini bırakan Engin Koyun’un yerine, Recep Durul getirilmişti. Tüzük gereği Kocaelispor’un sezon sonunda kongre yapması ve yeni başkanı seçmesi gerekiyor. Kongrede oy kullanmak için ise geçmiş dönem aidat borcu bulunmaması lazım. 2023 ve 2024 yılı içerisinde aidat borcu olanlar, 31 Mart’a kadar borçlarını ödeyip, kongrede oy kullanabilir. Borçlarını ödemeyenler ise oy kullanamayacak. Ödemeler, Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden yapılabilecek.