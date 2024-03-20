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Aidatlar için son gün 31 Mart

Kocaelispor’da, haziran ayında yapılması planlanan olağanüstü kongrede, geçmiş dönemden aidat borcu olmayan kulüp üyeleri oy kullanabilecek. Aidat borcu olan üyeler ise oy kullanmaktan mahrum olacak. Geçmiş dönem borçlarının ödenmesi için son gün 31 Mart olarak belirlendi.

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Aidatlar için son gün 31 Mart mask

SON GÜNÜ GEÇİRMEYİN !

Geçtiğimiz günlerde, Kocaelispor Başkanlık görevini bırakan Engin Koyun’un yerine, Recep Durul getirilmişti. Tüzük gereği Kocaelispor’un sezon sonunda kongre yapması ve yeni başkanı seçmesi gerekiyor. Kongrede oy kullanmak için ise geçmiş dönem aidat borcu bulunmaması lazım. 2023 ve 2024 yılı içerisinde aidat borcu olanlar, 31 Mart’a kadar borçlarını ödeyip, kongrede oy kullanabilir. Borçlarını ödemeyenler ise oy kullanamayacak. Ödemeler, Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden yapılabilecek.
# Engin Koyun, Kocaelispor, yeni, 2024, Recep Durul

20 Mar 2024 - 10:22 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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