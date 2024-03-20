Öğrencilere her ay 1000 TL maddi destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın seçim beyannamesinde eğitim gören gençleri de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere maddi destek projesi, bu dönem de devam edecek. Doç.Dr.Büyükakın’ın beyannamesinde yer verdiği “İlk ve Ortaöğretim Eğitim Desteği” projesi ile ilk ve ortaöğretim çağında, desteğe ihtiyacı olan toplam 10 bin öğrenciye her ay 1000 TL maddi destekte bulunulacak. İlk ve ortaöğretim çağındaki gençler için hazırlanan proje bütçelendirildi. Projeden yararlanmak isteyen gençlerin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurması yeterli.