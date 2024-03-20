Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın seçim beyannamesinde eğitim gören gençleri de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere maddi destek projesi, bu dönem de devam edecek. Doç.Dr.Büyükakın’ın beyannamesinde yer verdiği “İlk ve Ortaöğretim Eğitim Desteği” projesi ile ilk ve ortaöğretim çağında, desteğe ihtiyacı olan toplam 10 bin öğrenciye her ay 1000 TL maddi destekte bulunulacak. İlk ve ortaöğretim çağındaki gençler için hazırlanan proje bütçelendirildi. Projeden yararlanmak isteyen gençlerin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurması yeterli.
- Eğitim
Öğrencilere her ay 1000 TL maddi destek
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 10 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisine her ay 1000 TL maddi desteğin bu dönem de devam edeceğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.