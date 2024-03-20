- Siyaset

Çiğköfteye ‘Mesut Olalım’ yazdı, Çetinkaya’ya desteğini gösterdi

Karamürselli çiğköfte ustası Şahin Übey, hazırladığı çiğköftenin üzerine ‘Mesut Olalım’ yazarak Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya desteğini gösterdi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Çiğköfteye ‘Mesut Olalım’ yazdı, Çetinkaya’ya desteğini gösterdi mask
Çiğköfteye ‘Mesut Olalım’ yazdı, Çetinkaya’ya desteğini gösterdi
Haber albümü için resme tıklayın

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya destek günden güne artıyor. Her gittiği bölgede yoğun ilgi gören Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya, Karamürsel’in tanınan esnaflarından Şahin Übey tarafından İz Kafe’de çiğköfte ikramı yapıldı. Şahin Übey, çiğköftenin üzerine ‘Mesut Olalım’ yazarak Çetinkaya’yı desteklediğini açıkladı. Mesut Çetinkaya nazik davetleri ve destekleri için Şahin Übey ve İz Kafe Sahibi İslam Zülbahar’a teşekkür etti. Samimi ortamda geçen ziyarette Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Karamürsel’e kazandırdığımız kordonumuzu daha da güzelleştireceğiz. Buraya çok amaçlı salonlar ve etkinlik merkezleri yapacağız” dedi.

Çiğköfteye ‘Mesut Olalım’ yazdı, Çetinkaya’ya desteğini gösterdi
# AKP, cumhur ittifakı, karamürsel

20 Mar 2024 - 10:34 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.556.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL