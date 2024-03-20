Çiğköfteye ‘Mesut Olalım’ yazdı, Çetinkaya’ya desteğini gösterdi

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya destek günden güne artıyor. Her gittiği bölgede yoğun ilgi gören Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya, Karamürsel’in tanınan esnaflarından Şahin Übey tarafından İz Kafe’de çiğköfte ikramı yapıldı. Şahin Übey, çiğköftenin üzerine ‘Mesut Olalım’ yazarak Çetinkaya’yı desteklediğini açıkladı. Mesut Çetinkaya nazik davetleri ve destekleri için Şahin Übey ve İz Kafe Sahibi İslam Zülbahar’a teşekkür etti. Samimi ortamda geçen ziyarette Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Karamürsel’e kazandırdığımız kordonumuzu daha da güzelleştireceğiz. Buraya çok amaçlı salonlar ve etkinlik merkezleri yapacağız” dedi.