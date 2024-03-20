AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya destek günden güne artıyor. Her gittiği bölgede yoğun ilgi gören Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya, Karamürsel’in tanınan esnaflarından Şahin Übey tarafından İz Kafe’de çiğköfte ikramı yapıldı. Şahin Übey, çiğköftenin üzerine ‘Mesut Olalım’ yazarak Çetinkaya’yı desteklediğini açıkladı. Mesut Çetinkaya nazik davetleri ve destekleri için Şahin Übey ve İz Kafe Sahibi İslam Zülbahar’a teşekkür etti. Samimi ortamda geçen ziyarette Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Karamürsel’e kazandırdığımız kordonumuzu daha da güzelleştireceğiz. Buraya çok amaçlı salonlar ve etkinlik merkezleri yapacağız” dedi.
- Siyaset
Çiğköfteye ‘Mesut Olalım’ yazdı, Çetinkaya’ya desteğini gösterdi
Karamürselli çiğköfte ustası Şahin Übey, hazırladığı çiğköftenin üzerine ‘Mesut Olalım’ yazarak Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya desteğini gösterdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.