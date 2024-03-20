İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, vatandaşların cebini düşünen önemli projeleriyle şehirde büyük bir heyecan uyandırdı. Kocaeli’nin kabuk değiştireceği vizyon projelerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında önemli sözler veren Yıldıztekin, emeklilerin yüzünü güldürdü. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan tüm emeklilere her ay 3 Bin 800 TL destek vereceğini kaydeden Yıldıztekin, ayrıca emeklilere ve öğrencilere Kocaeli’de ulaşımın ücretsiz olacağını belirtti.
KADINLAR, GENÇLER VE YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE HİBE
Kadın ve gençlerin iş dünyasında söz hakkı sahibi olması adına kadın ve genç girişimcilere 200 Bin TL’lik hibede bulunacağını duyuran Gencay Yıldıztekin, yeni evlenecek çiftlere de 38 Bin 500 TL destek vereceğini söyledi. Yıldıztekin ayrıca Kocaeli’nin üç farklı bölgesinde ekmek fabrikaları kurularak tüm ilçelerde ekmeğin 4 lira 60 kuruştan satılacağının altını çizdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Murat - ÇEKMİŞ ÇAKIYI ASLAN KADAR ASLANA TAK TAK TAK
ULAN ZİYAAAAAAAAAAAA
Aci Gerçekler - GEÇ YİĞİDİM GEÇ. senin eğitimin ne ? BU NE CÜRET
Karşında OKYANUS ÖTESİNDEN EĞİTİMLİ .ÜNLÜ HOCADAN İCAZETLİ ADAY VAR.
Karşında halkı için HALK EKMEK kuran kaliteli ve ucuz ekmek satan ekmek aday var.
Halkı için ÇÖP ARITMA YAPIP TÜRLÜ TÜRLÜ miski amber koklatan aday var
Kendini Tarikatlara adayıp bir isteğe 2-3 mislini cebinden veren aday var.
BİLAL41 - ZİYAAAAA
Deniz - Ziyaaaaaa
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.