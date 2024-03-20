20 Mar 2024 - 10:51- Siyaset G:

Tüm emeklilere her ay 3 bin 800 TL destek!

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, açıkladığı sosyal projeleriyle Kocaeliler’in umudu oldu. Vatandaşlara nefes aldıracak ekonomi odaklı projelerinde; emeklilerden öğrencilere, kadınlardan genç girişimcilere, yeni evlenecek çiftlerden çiftçilere kadar 7’den 70’e her kesimi düşünen Yıldıztekin, Kocaeli’de ekmeğin 4 lira 60 kuruştan satılacağını açıkladı.

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Tüm emeklilere her ay 3 bin 800 TL destek! mask
Tüm emeklilere her ay 3 bin 800 TL destek!
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İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, vatandaşların cebini düşünen önemli projeleriyle şehirde büyük bir heyecan uyandırdı. Kocaeli’nin kabuk değiştireceği vizyon projelerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında önemli sözler veren Yıldıztekin, emeklilerin yüzünü güldürdü. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan tüm emeklilere her ay 3 Bin 800 TL destek vereceğini kaydeden Yıldıztekin, ayrıca emeklilere ve öğrencilere Kocaeli’de ulaşımın ücretsiz olacağını belirtti.

Tüm emeklilere her ay 3 bin 800 TL destek!

KADINLAR, GENÇLER VE YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE HİBE

Kadın ve gençlerin iş dünyasında söz hakkı sahibi olması adına kadın ve genç girişimcilere 200 Bin TL’lik hibede bulunacağını duyuran Gencay Yıldıztekin, yeni evlenecek çiftlere de 38 Bin 500 TL destek vereceğini söyledi. Yıldıztekin ayrıca Kocaeli’nin üç farklı bölgesinde ekmek fabrikaları kurularak tüm ilçelerde ekmeğin 4 lira 60 kuruştan satılacağının altını çizdi.
# yeni, İyi Parti, büyük

20 Mar 2024 - 10:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(4)
04

Murat - ÇEKMİŞ ÇAKIYI ASLAN KADAR ASLANA TAK TAK TAK

ULAN ZİYAAAAAAAAAAAA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 11:36
03

Aci Gerçekler - GEÇ YİĞİDİM GEÇ. senin eğitimin ne ? BU NE CÜRET

Karşında OKYANUS ÖTESİNDEN EĞİTİMLİ .ÜNLÜ HOCADAN İCAZETLİ ADAY VAR.

Karşında halkı için HALK EKMEK kuran kaliteli ve ucuz ekmek satan ekmek aday var.

Halkı için ÇÖP ARITMA YAPIP TÜRLÜ TÜRLÜ miski amber koklatan aday var

Kendini Tarikatlara adayıp bir isteğe 2-3 mislini cebinden veren aday var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 11:34
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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