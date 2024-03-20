İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, vatandaşların cebini düşünen önemli projeleriyle şehirde büyük bir heyecan uyandırdı. Kocaeli’nin kabuk değiştireceği vizyon projelerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında önemli sözler veren Yıldıztekin, emeklilerin yüzünü güldürdü. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan tüm emeklilere her ay 3 Bin 800 TL destek vereceğini kaydeden Yıldıztekin, ayrıca emeklilere ve öğrencilere Kocaeli’de ulaşımın ücretsiz olacağını belirtti.

KADINLAR, GENÇLER VE YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE HİBE

Kadın ve gençlerin iş dünyasında söz hakkı sahibi olması adına kadın ve genç girişimcilere 200 Bin TL’lik hibede bulunacağını duyuran Gencay Yıldıztekin, yeni evlenecek çiftlere de 38 Bin 500 TL destek vereceğini söyledi. Yıldıztekin ayrıca Kocaeli’nin üç farklı bölgesinde ekmek fabrikaları kurularak tüm ilçelerde ekmeğin 4 lira 60 kuruştan satılacağının altını çizdi.