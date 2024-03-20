Kocaeli'de araç sayısında büyük artış!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,9'unu otomobil, %17,9'unu motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 1 milyon 246 bin 688 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 527 bin 710, Sakarya’da 361 bin 782, Düzce’de 137 bin 877, Bolu’da 135 bin 508, Yalova’da ise 83 bin 811 oldu.

Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 527 bin 710 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 527 bin 710 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 302 bin 907 otomobil, 10 bin 541 Minibüs, 7 bin 125 Otobüs, 90 bin 504 Kamyonet, 27 bin 564 Kamyon, 66 bin 108 Motosiklet, 20 bin 966 Traktör, bin 995 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.