20 Mar 2024 - 11:06- Ekonomi G:

Dolar ve Euro zirveden inmiyor

İstanbul serbest piyasada Dolar 32,3860 liradan, Euro ise 35,2460 liradan işlem görerek güne başladı.

Dolar ve Euro zirveden inmiyor mask

Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan Dolar, 32,3860 liradan satılıyor. 35,2440 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.

Dün Dolar'ın satış fiyatı 32,3440 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.

Kaynak: HALK TV

20 Mar 2024 - 11:06 - Ekonomi

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