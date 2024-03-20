Dolar ve Euro zirveden inmiyor

Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan Dolar, 32,3860 liradan satılıyor. 35,2440 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.
Dün Dolar'ın satış fiyatı 32,3440 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.
Kaynak: HALK TV
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.