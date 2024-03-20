Başiskele için sürpriz anket!

1345 DENEK İLE YAPILDI
31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri anketlere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan anketlere, NET Araştırma Şirketi’nin 1345 kişi ile yaptığı anket de eklendi. Telefonla aranan denekler, adayların isimlerini dinleyerek destekleri adayı tuşlama yöntemi ile belirledi. Sonuçlar ise önceki anketlerin aksi bir sıralama ile oluştu.
NET Araştırma Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre sonuçlar;
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hüseyin Yıldırım - Siyasette hiç bir şeyin tesadüf olmadığını bilmenizi isterim. 31 Mart bunu sandıklar açıldığında zafer mutlu gerçeğini gördüğünüzde anlayacaksınız. Çünkü başiskele Zafer MUTLUDUR.
Yuvacık Burada - Anket doğru ama isimleri yanlış yazmışlar.
Saha hiçte böyle demiyor. Gümbür gümbür sahadaki seçmen zafer başkan diyor..
Allahın izni ile %40 ile zafer başkan seçimleri alıyor…
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.