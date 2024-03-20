Başiskele için sürpriz anket!

1345 DENEK İLE YAPILDI

31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri anketlere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan anketlere, NET Araştırma Şirketi’nin 1345 kişi ile yaptığı anket de eklendi. Telefonla aranan denekler, adayların isimlerini dinleyerek destekleri adayı tuşlama yöntemi ile belirledi. Sonuçlar ise önceki anketlerin aksi bir sıralama ile oluştu.

NET Araştırma Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre sonuçlar;