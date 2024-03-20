CHP tam kadro Gökçe’nin projelerini anlatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe'nin yoğun bir çalışma temposuyla devam eden seçim çalışmalarına CHP Kocaeli Milletvekilleri'nin de katılımıyla daha da renkleniyor. Milletvekilleri, Derince'nin sokaklarını karış karış gezip Gökçe'nin vizyon projelerini vatandaşlara aktarıyor.

TAM KADRO İFTARDA BULUŞTULAR

Başkan adayı Gökçe dün akşam, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) gerçekleşen iftar yemeğine CHP Milletvekilleri; Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler, kadın ve gençlik temsilcileriyle bir araya geldi. İftar yemeği sırasında, Derincelileri dinleyen milletvekilleri, yerel seçimlerle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirildi. İftar yemeğinden sonra teravih namazı için kılan heyet birlikte kıraathaneleri ve gezdi.

KANKO, GÖKÇE’NİN PROJELERİNİ ANLATTI

Dün Başkan adayı Gökçe ile bir dizi program gerçekleştiren CHP Kocaeli Milletvekilleri, bugün ise Derince İlçe örgütü ile birlikte Derince’de bir dizi program gerçekleştirdi. CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko'nun önderliğinde Derince İlçe Başkanı ve yönetimiyle birlikte, esnaf ziyaretleri ve halk buluşmaları düzenlendi. Göçe için destek isteyen Kanko, Gökçe’nin vizyon projelerini anlattı.

YILDIZLI, GÖKÇE İLE ESNAFI GEZDİ

Kanko, bir yandan vatandaşlarla bir araya gelirken CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise başkan adayı Gökçe ile birlikte Deniz Mahallesi’nde esnafıyla bir araya gelerek Derince hakkında sohbet etti. Esnaf ile tek tek sohbet eden ikili Derince’nin cazibe merkezi haline gelmesi için projelerinin olduğunu ifade etti. Yıldızlı, bugün ise Gökçe ile birlikte Çenesuyu Mahallesi’ni ve Salı Pazarı’nda vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK GÖKÇE İLE GELECEK”

Derince İlçe örgütü ve meclis üyeleriyle sahada sürekli olarak saha çalışmalarına devam eden Gökçe’ye CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler eşlik etti. Çiler, Derince’nin sosyal belediyelikle buluşması için vatandaşlardan başkan adayı Gökçe’ye destek istedi. Çiler ile birlikte S.S. 100 Nolu Yeşil Derince Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret eden Gökçe, Derince’de yaşanan sıkıntıları konuştu. Çiler, buluşmaların samimi bir ortamda gerçekleştiğini ve sürekli olarak Gökçe ile sahada olacaklarının altını çizdi.