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SÖĞÜT, "EN YÜKSEK OYLA KAZANACAĞIZ"

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla Fatih Mahallesi’ne adeta çıkarma yaptı. Çat kapı ziyaretler yapan, esnafa kolaylıklar dileyen Söğüt, “31 Mart’ta zaferi hep birlikte kutlayacağız. Kazanan Körfez olacak” dedi

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SÖĞÜT, "EN YÜKSEK OYLA KAZANACAĞIZ"
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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla Fatih Mahallesi’ne adeta çıkarma yaptı. 

ÇAT-KAPI ZİYARETLER

Fatih Mahallesi’nde girilmedik sokak ve cadde bırakmayan Başkan Şener Söğüt, yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti, esnafa kolaylıklar diledi. Çat kapı ev ziyaretleri de yapan Başkan Söğüt, bölgedeki hasta ve yaşlıları da unutmadı. Sokakta gördüğü bayanlarla sohbet etti, çiçek takdiminde bulundu.

EN YÜKSEK OYLA KAZANACAĞIZ

Mahalle sakinlerine; Körfez Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Söğüt, talep, öneri ve istekleri de yerinde dinledi. “Körfez bizden, biz vatandaşlarımızdan memnunuz. 31 Mart akşamında da Körfez’de en yüksek oyla zaferi kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

SÖĞÜT,

# Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, cumhur ittifakı, talep, yüksek

20 Mar 2024 - 11:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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