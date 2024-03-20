SÖĞÜT, "EN YÜKSEK OYLA KAZANACAĞIZ"

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla Fatih Mahallesi’ne adeta çıkarma yaptı.
ÇAT-KAPI ZİYARETLER
Fatih Mahallesi’nde girilmedik sokak ve cadde bırakmayan Başkan Şener Söğüt, yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti, esnafa kolaylıklar diledi. Çat kapı ev ziyaretleri de yapan Başkan Söğüt, bölgedeki hasta ve yaşlıları da unutmadı. Sokakta gördüğü bayanlarla sohbet etti, çiçek takdiminde bulundu.
EN YÜKSEK OYLA KAZANACAĞIZ
Mahalle sakinlerine; Körfez Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Söğüt, talep, öneri ve istekleri de yerinde dinledi. “Körfez bizden, biz vatandaşlarımızdan memnunuz. 31 Mart akşamında da Körfez’de en yüksek oyla zaferi kazanacağımıza inancımız tam” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.