MİGRENİN OLASI NEDENLERİ

Sağlıklı Yaşıyoruz ve @a.okancaglar hesabını yakından takip edenler, yorumlarda birçok kişinin beslenmeyi düzeltince migrenden de kurtulduğunu yazdıklarını sık sık okumuşlardır.

Gerçekten ekmeği (glüteni) ve süt ürünlerini kesince pek çok kişinin migrenden kurtulduğuna biz de yakından tanık olduk.

Beslenmeyi düzeltmeden takviye kullanarak migrenden kurtulan biz daha hiç duymadık. Ne zaman ki ilaç veya takviye bile kullanmadan migren olmuyorsa o zaman sorun bize göre çözülmüş demektir. Biz önceliğin her zaman beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri olması gerektiğine inanıyoruz, ilaç yerine gıda takviyesi kullanmak çözüm getirmiyor.

Dr. Mark Hyman’ın bugünkü migren yazısı bu deneyimleri doğrulayan ve migrenin nedenlerini özetleyen bir yazı.

“Birçok kişi için migren büyük problem. Bu şiddetli ve engelleyici baş ağrıları senede birkaç kereden haftada 3-4 kereye kadar görülebilir. Birkaç saatten günlere kadar uzayabilir. Genellikle ağrıya, aura, ışık hassasiyeti, bulantı, kusma ve başın bir tarafında veya iki tarafında zonklama eşlik eder.

Migren pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilir. İşte bu noktada Fonksiyonel Tıp devreye girer. Fonksiyonel Tıp “neden” tıbbıdır, semptom tıbbı değildir. Bu yaklaşım hastalığın altta yatan tetikçilerini bulmamıza yardım eder.

Migreninizin temel nedeni başınızda olmayabilir. Aslında migren gıda hassasiyetlerinden alerjilere, hormonal dengesizliklerden vitamin eksikliklerine kadar değişen nedenlerle ortaya çıkıyor.

Unutmayın ki genellikle tek bir tedavi değil farklı tedavilerin kombine edilmesi işe yarıyor.”

1- Gıda hassasiyetleri

2- Gluten alerjisi

3- Hormonal dengesizliklikler

4- B Vitamini eksikliği

5- Melatonin dengesizlikleri

6- Magnezyum eksikliği

7- Histamin intoleransı

SY Notu: Glüteni ve süt ürünleri keserek migrenden kurtulan çok kişi duyduk.

@drmarkhyman

Çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Civpi8sv0L_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=