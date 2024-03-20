Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

BİLET FİYATLARI
Kocaelispor’un 28. hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı kritik Göztepe karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde: UEFA Batı Numaralı Alt 300 TL(öğrenci 210 TL), UEFA Batı Numaralı Üst 225 TL(Öğrenci 155 TL), Doğu Maraton Alt 120 TL(Öğrenci 85 TL), Doğu Maraton Üst 100 TL(Öğrenci 70 TL), Güney Kale Arkası Alt 70 TL(Öğrenci 50 TL). Öğrenci taraftarlar, indirimli biletlerini KS Store’dan ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.