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Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol 1.Lig 28. hafta mücadelesinde temsilcimiz Kocaelispor, 3 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletler satışa çıktı

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Göztepe maçının biletleri satışa çıktı mask
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BİLET FİYATLARI

Kocaelispor’un 28. hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı kritik Göztepe karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde: UEFA Batı Numaralı Alt 300 TL(öğrenci 210 TL), UEFA Batı Numaralı Üst 225 TL(Öğrenci 155 TL), Doğu Maraton Alt 120 TL(Öğrenci 85 TL), Doğu Maraton Üst 100 TL(Öğrenci 70 TL), Güney Kale Arkası Alt 70 TL(Öğrenci 50 TL). Öğrenci taraftarlar, indirimli biletlerini KS Store’dan ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilecekler.
# Kocaelispor

20 Mar 2024 - 12:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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