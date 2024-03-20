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Kocaeli'de bulunan dev lastik fabrikası eleman alacak

Türkiye lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, İzmit fabrikasının üretim bölümlerinde görevlendirilmek üzere geçici işçi istihdam edeceğini duyurdu.

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Kocaeli'de bulunan dev lastik fabrikası eleman alacak mask

Bridgestone ve Lassa markaları ile lastiğin ötesinde hizmetler sunarak Türkiye’deki mobilite dönüşümüne liderlik eden Brisa, İzmit fabrikasının üretim bölümünde geçici olarak istihdam edilmek üzere işçiler arıyor.

Başvuruda bulunacak adaylardan, meslek yüksek okulu, teknik lise veya endüstri meslek lisesi mezunu olma ön niteliğini taşıması ve Brisa İzmit fabrikasına yakın olan servis güzergâhlarında ikamet etmesi bekleniyor. Bu beklentileri eksiksiz karşılayan, test ve mülakatlarda başarılı olan adaylar kontenjan dahilinde Brisa İzmit fabrikasında geçici olarak istihdam edilecek.

Başvurular, www.kariyer.net adresindeki “Brisa İş İlanları” bölümünde yer alan “Geçici Üretim İşçisi” ilanı üzerinden alınıyor.
# yüksek, türkiye

20 Mar 2024 - 12:06 - Ekonomi

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