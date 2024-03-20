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TFF'de istifa kararı! Talat Papatya görevi bıraktı

Türk futbolunda üst üste yaşanan gerginlikler, stat içinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi. 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetici Talat Papatya istifa etti.

Demirören Haber Ajansı
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TFF'de istifa kararı! Talat Papatya görevi bıraktı mask

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi. TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor.

TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında...
# türkiye

20 Mar 2024 - 12:18 - Spor

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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