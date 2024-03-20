Erkan: “Bu şehri yönetenler ‘mış gibi’ yapacaklarını ilan ediyorlar”

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü bugün EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP Partisi Kocaeli Büyükşehir adayı Arzu Erkan ve EMEP Kocaeli İl Başkanı İlhami Şanbaz eşliğinde Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi toplantı salonunda yerel seçim sürecine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

DENİZ KİRLİLİĞİNE GÖZ YUMDULAR

Basın toplantısında konuşan EMEP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Arzu Erkan konuşmasında şunları söyledi, “Adaylığımızı ilan ettiğimizden bu yana yaptığımız vurguların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Sanayinin plansız büyümesinin ve sermayenin rantını gözeten anlayışın bu kenti yaşanmaz hale getirdiğini söylemiştik. Tahir Büyükakın’ın projelerinden bir tanesinin müsilaj olduğunu biliyoruz. Müsilaj sorununu kabul ettiğinizde Marmara Denizi’nin kirletilmesine göz yumduklarını da kabul ediyorlar. 37 limanın denizi kirletmesine göz yumdular. Dip temizliği projesi başlattılar. O çamurların depolandığı alana da gideceğiz. Çevreye zarar vermeden depolandığını iddia ediyorlar. Bu çamurda ne tür bileşenler olduğu bilinmiyor. Halktan gizleniyor. Canlı yaşamına zararları olabilecek depolama faaliyetinden bahsediyoruz.

20 YILDA YAPAMADIKALARINI 5 YILDA YAPACAKLARINI İFADE EDİYORLAR

Deprem konusunda ise 20 yılda yapamadıklarını 5 yılda yapacaklarını ifade ediyorlar. 150 bin bağımsız yapıyı dönüştürebileceğini söylüyor. Bunu söylerken serbest piyasanın önünü açacağız diyorsunuz. Burada bile rant kaygısı var. Bu kenti yönetenlerinin aklındaki şey bu aslında. Tahir Bey’in yoksulluğu sürdürülebilir olmak için politikalar yürüttüğünü görüyoruz. Emeklilere 5 bin TL destek paketi açıklıyor. Öğrencilere destek vereceğini açıklıyorlar. Biz yaptı oldu mantığıyla olmuş Emekçilerden yanan yerel yönetimi anlayışının tek bir güvencesi var. Emekçileri yönetime doğrudan dahil ettiğinizde halk için karar alırsınız. Bu kenti yönetenler ‘mış gibi’ yapacaklarını ilan ediyorlar. EMEP’in yerel yönetim anlayışı olan halk meclislerinin dışında halkla birlikte yöneteceğiz diyenler yalan söylüyor

EMEK BİZİM KENT BİZİM GELİN BİRLİKTE YÖNETELİM

Kent Konseyi’nin söylediği danışma meclislerinden bahsetmiyorum. Kararlara doğrudan katılacağı mekanizmalara ihtiyaç var. 21 Ocak’tan bu yana açtığımız tartışmalara gözlerini kapatamamaları bizlerin doğru bir noktaya işaret ettiğimiz gösteriyor. Bizim çağrımızı mücadele çağrısı. Yalanları ifşa etmeye devam edeceğiz. Deprem envanter çalışmalarının yapıldığı alanlara gideceğiz. Bağıra bağıra gelen bir deprem var. Deprem dirençli kent projesini de inceleyeceğiz. Teşhirlerimizi sürdüreceğiz. Fabrikalarda işçi arkadaşlarımıza bu kentin en temel sorunu ne diyoruz. Sanayiden kaynaklı çevre kirliliği olduğunu söylüyorlar. Çünkü onlar o mahallerde yaşıyorlar. Gayrı sıhhi müesseseler var bu şehirde. Sayıştay raporunda duruyor. Bu konuda ne yapıldı? Çevre kirliliğine karşı görevini yerine getirmeyen bir Büyükşehir Belediyesi var. Bizim çağrımız bir mücadele çağrısıdır. Emekten yana bir yönetim anlayışını tesis edelim. Emek bizim, kent bizim gelin bu kenti birlikte yönetelim”