EMEP İstanbul Milletvekili Erdoğan’a yüklendi! “Türkiye için Erdoğan’ın kazanması büyük risk”

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü bugün EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP Partisi Kocaeli Büyükşehir adayı Arzu Erkan ve EMEP Kocaeli İl Başkanı İlhami Şanbaz eşliğinde Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi toplantı salonunda yerel seçim sürecine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

TEK ADAM REJİMİ KAYBETMELİ

Toplantıda konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Aslında Türkiye yerel seçimleri konuşsa da ciddi bir iktidar rekabetinin, tek adam rejiminin seçim terörü ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı tehdit etmeye başlayarak biz olmazsak hizmet olmaz dedi. Bu bir kampanyadır. Bu ne acıdır ki Hatay’da oldu. Daha depremin birinci yılında depremin yaralarını sarmaya çalışan bir şehirde yaptı bunu. Ardından kaset terörleri. İstanbul’u kazanmak için her şeyi göze alan seçim operasyonları başladı. Her türlü eşitsizliklerin olduğu koşullarda bir yerel seçime gidiyoruz. İstanbul Erdoğan için kanayan bir yara. Bu yüzden her şeyi göze alıyor. Bu seçimler mayıs seçimlerinden ayrılıyor. Erdoğan, Mayıs öncesinde halkla hala bağ kurmaya çalışıyordu. Şu an halka vaat edecek bir şeyi kalmadı. Bu tablo seçim sonrasını da gösteriyor aslında. Biz bu seçimler mutlaka tek adam rejiminin kaybetmesi gerektiğini düşünüyoruz.

CUMHUR İTTİFAKININ KAZANMASI EMEKÇİLERİN KAYBETMESİ DEMEK

Büyükşehirlerde halk çoğunluğunu elde edememenin baskısıyla karşı karşıya. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı güç kaybederek çıkmalıdır. Bu yapılanlar, ülkeyi bundan sonra nasıl yöneteceğinin ilanıdır. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı’nın kazanımla çıkması demek, emekçilerin kaybetmesi demek. Bu seçimlerde sanayi bölgelerinde işçilerin adaylarıyla seçimlere giriyoruz. Türkiye genelinde istediğimiz ittifak düzeyine ulaşamadık. Emekçilerin ittifakını kuramadık. Bu büyük eksiklik. Seçimlerden sonra bunu tartışmalıyız. İşçiler, hep daha kötünün kaygısını taşıyorlar. Türkiye için en büyük risk Erdoğan’ın bir daha kazanmasıdır. En az risk, Erdoğan kaybederse oluşur. Kendi kaderler açısından tasalanmaları gereken tek konu bu. İşçi sınıfının, Erdoğan iktidarı boyunca yaşadıklarını düşünmesini istiyorum. Erken seçim tartışmaları var. ‘Bu benim son seçimim’ çağrısın arkasından çıkan tartışmalar var. Erdoğan yerel seçimlerde kaybettiği için erken seçime gitmez. Tekrar aday olması ile ilgili seçime gidebilir. İktidarını devam ettirmek ve Anayasa ile ilgili bir manevra için erken seçim kararı alabilir” şeklinde konuştu