Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğe imza atıyor. Akaryakıt istasyonlarında farklı isimler altında satılan dizel ve benzin türlerindeki fiyat farklılıklarını ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme geliyor.

FİYAT FARKLARINA SON

EPDK tarafından hazırlanan düzenlemeyle, akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürün adları altında satılan yakıtların fiyat farklılıkları kaldırılıyor. "Ultra force", "power", "VMax" gibi farklı isimlerle satılan akaryakıtlar artık tek bir ürün ve tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak.

AKARYAKITTA STANDART DÖNEMİ

Sabah gazetesinin haberine göre, benzin ve dizel şu anda istasyonlarda çeşitli ekstra özellikler ileri sürülerek daha yüksek fiyatlarla satılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, istasyonlarda sadece standardize edilmiş benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı gerçekleştirilecek.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ BELİRLENDİ

"Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı"nın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren akaryakıt istasyonlarında yeni fiyatlandırma ve ürün standardizasyonu uygulanacak.

TÜKETİCİLERE YÖNELİK AVANTAJLAR

Bu düzenlemenin, akaryakıt tüketicileri için şeffaflık ve adil fiyatlandırma anlamında önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. EPDK'nın bu adımı, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği veya araca ekstra performans kattığı iddiasıyla satılan farklılaştırılmış akaryakıtların normalden yüksek fiyatlandırılmasına son verecek.

Akaryakıt piyasasında yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte, tüketiciler artık akaryakıt alımlarında daha basit ve anlaşılır bir fiyatlandırma ile karşılaşacak. Bu değişiklik, sektördeki rekabet koşullarını da etkileyebilir ve akaryakıt tüketim alışkanlıklarında yeni bir dönem başlatabilir.

Kaynak: KARAR