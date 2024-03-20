Manav Kültür Evi açılıyor

Kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çalışma koşullarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce Balkan Dernekleri Yerleşkesi ve Dernekler Yerleşkesi’ni hayata geçiren İzmit Belediyesi, kente şimdi de Manav Kültür Evi’ni kazandırıyor. Proje kapsamında Sepetçi Mahalle Konağı revize edilerek Manav Kültür Evi’ne dönüştürülürken, yerleşke her ayrıntısıyla Manav kültürünü yaşatıyor. Manav Kültür Evi, 25 Mart Pazartesi günü saat 21.30’da hizmete açılıyor.
MANAV KÜLTÜRÜ VE KETENİN YOLCULUĞU
Tahsisi Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu’na yapılan Manav Kültür Evi, doğanın içinde huzurlu köy yaşamını ve geleneksel zanaatların bir örneği olan keten üretiminin izine sürükleyen ‘Manav Kültür Evi ve Dünden Bugüne Manav Kültürü Sergisi’ ile birlikte açılacak. Sergi, Kocaeli’nin zengin kültürel mirasına sürdürülebilir köy yaşamına odaklanarak, köy malzemelerinin sunduğu benzersiz deneyimi keşfetmeye olanak tanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.