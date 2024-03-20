- Asayiş

Milletvekilini bile dolandırmış

Kocaeli'de aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek, adlarına kredi kartı çıkaran ve alışveriş yapan zanlı yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Milletvekilini bile dolandırmış mask

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerinin yasadışı yollarla elde edilerek, adlarına kredi kartına çıkarılması ve kartlar aracılığıyla akaryakıt istasyonu, market ve kuyumcu gibi işletmelerden harcama yapılmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin F.A. olduğu tespit edildi. F.A. Dilovası'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
# tespit, Akaryakıt

20 Mar 2024 - 14:06 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.556.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL