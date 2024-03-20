Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerinin yasadışı yollarla elde edilerek, adlarına kredi kartına çıkarılması ve kartlar aracılığıyla akaryakıt istasyonu, market ve kuyumcu gibi işletmelerden harcama yapılmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin F.A. olduğu tespit edildi. F.A. Dilovası'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Asayiş
Milletvekilini bile dolandırmış
Kocaeli'de aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek, adlarına kredi kartı çıkaran ve alışveriş yapan zanlı yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.