KOTO’da Gayrimenkul Hukuku, Kira Uyuşmazlıkları ve Gayrimenkul Vergilendirme Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

KAPSAMLI SUNUM

18. Meslek Komitesi Başkanı Osman Sağlık’ın, Komite Başkan Yardımcısı Zeynep Usta, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Meclis Üyesi Emine Nilay Özkan, Komite Üyeleri Gökhan Demirci ve Hadiye Akkurt ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Av. Şimal M. Tol, ‘Gayrimenkul Hukuku ve Kira Uyuşmazlıkları’ konusunda, Komite Üyesi Demirci ise ‘Gayrimenkul Vergilendirme’ konusunda kapsamlı sunum yaptı.

SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ TOPLANTI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Osman Sağlık, güncel mevzuat değişiklikleri ve yenilenen uygulamaların, özellikle bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri önemli derecede etkilediğine vurgu yaptı. Sektör temsilcisi Hadiye Akkurt’un moderatörlüğünde yürütülen toplantı, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.