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KOTO’da Gayrimenkul Hukuku, Kira Uyuşmazlıkları ve Gayrimenkul Vergilendirme Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi (Danışmanlık Hizmetleri Grubu), ‘Gayrimenkul Hukuku, Kira Uyuşmazlıkları ve Gayrimenkul Vergilendirme’ konularında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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KOTO’da Gayrimenkul Hukuku, Kira Uyuşmazlıkları ve Gayrimenkul Vergilendirme Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi mask

KAPSAMLI SUNUM

18. Meslek Komitesi Başkanı Osman Sağlık’ın, Komite Başkan Yardımcısı Zeynep Usta, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Meclis Üyesi Emine Nilay Özkan, Komite Üyeleri Gökhan Demirci ve Hadiye Akkurt ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Av. Şimal M. Tol, ‘Gayrimenkul Hukuku ve Kira Uyuşmazlıkları’ konusunda, Komite Üyesi Demirci ise ‘Gayrimenkul Vergilendirme’ konusunda kapsamlı sunum yaptı.

SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ TOPLANTI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Osman Sağlık, güncel mevzuat değişiklikleri ve yenilenen uygulamaların, özellikle bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri önemli derecede etkilediğine vurgu yaptı. Sektör temsilcisi Hadiye Akkurt’un moderatörlüğünde yürütülen toplantı, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi. 
# Meclis, sağlık

20 Mar 2024 - 14:14 - Gündem

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