Kızının sevgilisi ile kaçıp hamile kaldı...

18 yaşındaki Nehir adlı kadın, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp; sevgilisinin annesiyle kaçtığını ve hamile kaldığını iddia etti.

24 yaşındaki Selahattin adlı sevgilisinin ve 40 yaşındaki annesi Şirin'in sosyal medyadaki videolarını da kanıt olarak gösteren Nehir'in yaşadığı olaylar sosyal medyada gündem oldu.

ANNENİN YENİ HALİ

"SICAK KANLI BİR İNSANIM"

Telefonla canlı yayına katılan Selahattin ise TikTok'taki öpüşmeli pozlar hakkında "Ben sıcakkanlı bir insanım" diyerek, herkesi öfkelendirdi. O

Bu sözlere sinirlenen Müge Anlı "Başlatma sıcakkanlığından! Ne sıcakkanlılığı be!" diyerek çıkıştı.

"ONLARI SÖYLEME"

Nehir telefondaki sevgilisine "Sen geliyordun, annemle benim ortamızda yatıyordun. Bana dönüp uyumak yerine ona dönüp uyuyordun" diye söze başlayınca hemen araya giren Müge Anlı "Onları söyleme" dedi.

Telefondaki Selahattin'e "Sen bu kadının TikTok videosunun altına 'aşkım' yazmışsın" deyince Selahattin ise "Ne var bunda yazarım" demesi tepki çekti.

ANNEDEN İLGİNÇ SAVUNMA: BENİM DE KADIN HAKLARIM VAR

Anlı, canlı yayına bağlanan anneye "Sen kızının çocuğunun babasıyla mı kaçtın?" diye sorunca direkt bunu reddeden anne Şirin ise "Damadın yanında değilim ben. Kızım iftiracı. Benim de kadın haklarım var" dedi.

Söze açıklık getiren Nehir de "Annem bana kendisi söyledi, 'Bir aylık hamileyim ben' dedi" ifadesiyle şaşırttı.

"SENDEN GÖRMEDİĞİMİ ANNENDE GÖRDÜM, 1 AYLIK HAMİLE"

Selahattin'e tepki gösteren Nehir, "'Senden görmediğim mutluluğu annende gördüm senin de canına değiyor hatta eşim hamile diyen' sen değil misin?" sözleriyle dikkati çekti.

Kaynak: SÖZCÜ