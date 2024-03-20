Fevzi Kemal Torun’a kulak verin sporda liberal demokrat anlayışı benimseyin

“Kocaeli Gazetesi'nde sizinle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetin ardından, düşüncelerimi derli toplu bir şekilde yazılı olarak paylaşma gereği duydum. Spor, kentimiz ve Kocaelispor hakkında sizinle yapmış olduğumuz derinlemesine konuşmalar, beni bu mektubu yazmaya teşvik etti” diyen Torun’un düşünceleri aynen şöyle…

KOCAELİ VE KOCAELİSPOR YENİDEN ZİRVEYE

“Kocaeli, yeşilin ve mavinin buluştuğu, endüstri ve doğanın iç içe geçtiği bir şehir. Ve şüphesiz ki, bu güzel kentin sporla olan özdeşleşmesi, bizi ulusal ve uluslararası arenada gururlandıran bir özellik. Kocaelispor, geçmişte futbolun yanı sıra tüm spor branşlarında elde ettiği başarılarla şehrimizin gurur kaynağı olmuştur. Bağımsız belediye başkan adayı olarak bu gururu tekrar yaşatmak, hem Kocaelispor'a hem de diğer branşlara olan desteği artırmak en büyük hedeflerim arasında.

SPORUN KARDEŞLİK VE BARIŞ İÇİN GÜCÜ

Sizinle yapmış olduğum sohbette de bahsettiğim gibi, Manchester City ve Liverpool gibi takımların işçi sınıfı tarafından kurulmuş olmaları ve sporun birleştirici gücü, benim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Kocaeli'de sporun sadece bir yarıştan ibaret olmadığını, aynı zamanda kardeşlik, barış ve sosyal uyumu teşvik eden bir araç olduğunu düşünüyorum. İşte bu sebeple, spor etkinlikleri aracılığıyla şehrimizde bir kardeşlik köprüsü inşa etmeyi ve toplumsal katılımı artırmayı hedefliyorum.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR SPOR

Sporun her yaştan ve her kesimden insanlar için erişilebilir olması gerektiğine olan inancım, politikalarımın temelini oluşturuyor. Şehrimizin dört bir yanında, herkesin faydalanabileceği spor tesisleri inşa etmeyi ve spor okullarını desteklemeyi planlıyorum. Böylece Kocaeli'yi, sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi haline getirmeyi amaçlıyorum.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÖZEL İMKANLAR

Görüşmemizde de vurguladığım gibi, engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlayacak özel spor programları ve tesisler geliştirmek niyetindeyim. Sporun, herkes için erişilebilir olmasını sağlamak, engeller ne olursa olsun, her bireyin hayatında olumlu bir etki yaratmak benim için önemli.

KOCAELİ'NİN SPORLA İMTİHANI: BİRLİK VE BERABERLİK

Spor etkinlikleri ve turnuvalarını, Kocaeli'nin sosyal birliğini ve ekonomik kalkınmasını pekiştirecek önemli araçlar olarak görüyorum. Bu organizasyonlar, şehrimizin otelcilik, restoran ve diğer hizmet sektörlerine de canlılık katacak ve spor turizminde şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Değerli Hakan Bey, görüşlerimi sizlerle paylaşma şansı bulduğum için çok mutluyum. Kocaeli ve Kocaelispor'un spor alanındaki başarılarını yeniden canlandırmak için ortak bir vizyon oluşturmak adına, sizin ve değerli okurlarımızın düşüncelerini ve önerilerini dikkate alacağımı bilmenizi isterim. Sporun, şehrimizin marka değerine olan katkısını birlikte yeniden yükseltelim. Ayrıca spor ile ilgili düşünce ve projelerimi de aşağıda sizinle paylaşıyorum. Belki bunları da değerlendirme şansınız olur.”