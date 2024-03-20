İzmit Belediyesi şehit ve gazi yakınlarını iftarda misafir edecek

İzmit Belediyesi, Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Wellborn Otelde gerçekleşecek olan iftar yemeğinde şehit ve gazi yakınları misafir edilecek. Geleneksel hale gelen iftar yemeğine Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de katılacak.