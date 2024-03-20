İzmit Belediyesi, Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Wellborn Otelde gerçekleşecek olan iftar yemeğinde şehit ve gazi yakınları misafir edilecek. Geleneksel hale gelen iftar yemeğine Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de katılacak.
- Yaşam
İzmit Belediyesi şehit ve gazi yakınlarını iftarda misafir edecek
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşecek olan iftar yemeğinde şehit ve gazi yakınları misafir edilecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.