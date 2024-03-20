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Kocaeli’nin Gücü, diğerlerinin gücüne gidiyor

Hamdi Yılmaz ve Kocaeligücü farkını gösteriyor. Bir süre önce kurulan Kocaeligücü Futbol Kulübü gerek altyapı çalışmaları, gerek akademik uzman kadrosu ve gerekse panel ve söyleşilerle öğrenci velilerini bilinçlendirme çalışmalarıyla öne çıktı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaeli’nin Gücü, diğerlerinin gücüne gidiyor mask

KISA SÜREDE ÖNEMLİ ADIM

Hamdi Yılmaz Başkanlığında kurulan Kocaeligücü Kulübü, kısa sürede ivme kazandı. Bir futbolcu velisi olan Hamdi Yılmaz, sorunları bizzat görerek kulüp başkanlığına soyunurken, kurduğu kulüple de önemli çalışmalar yapıyor. Koordinatör Onur Kından ile birlikte sürekli aktivite içinde bulunan Yılmaz, futbol okulu şubelerini de arttırıyor. Bununla da yetinmeyen Hamdi Yılmaz, servis sorununu çözmek için bir midibüs satın aldı.

MAVİ SİYAHLA DONATTI

Midibüs Kocaeligücü'nün renkleriyle donatılırken, mavi-siyah olarak da Kocaelispor’un ilk renklerini sembol olarak seçti. Hamdi Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Öğrenci velisiyken sorunları gördüm. Ulaşım sorunu, malzeme sorunu, bunları tek tek tespit ettim ve bunun sadece devletten beklenmeyeceğine karar verdim. Kendi öz kaynaklarımızı kendimize aktarmaya çabalıyoruz. Aidatlarla ve sponsorlarla işin kökünden halledilmesine çalışıyoruz. Her anne-baba rahatlıkla çocuklarını okulumuza getirip, eğitim verdirebilirler. Uzman kadromuz, spor bilimleri fakültesi kökenlidir ve çocuklar sağlam ellere emanet edilmektedir” dedi.
# karar, Kocaelispor, tespit, eğitim

20 Mar 2024 - 14:50 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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