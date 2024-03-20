Kocaeli’nin Gücü, diğerlerinin gücüne gidiyor

KISA SÜREDE ÖNEMLİ ADIM
Hamdi Yılmaz Başkanlığında kurulan Kocaeligücü Kulübü, kısa sürede ivme kazandı. Bir futbolcu velisi olan Hamdi Yılmaz, sorunları bizzat görerek kulüp başkanlığına soyunurken, kurduğu kulüple de önemli çalışmalar yapıyor. Koordinatör Onur Kından ile birlikte sürekli aktivite içinde bulunan Yılmaz, futbol okulu şubelerini de arttırıyor. Bununla da yetinmeyen Hamdi Yılmaz, servis sorununu çözmek için bir midibüs satın aldı.
MAVİ SİYAHLA DONATTI
Midibüs Kocaeligücü'nün renkleriyle donatılırken, mavi-siyah olarak da Kocaelispor’un ilk renklerini sembol olarak seçti. Hamdi Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Öğrenci velisiyken sorunları gördüm. Ulaşım sorunu, malzeme sorunu, bunları tek tek tespit ettim ve bunun sadece devletten beklenmeyeceğine karar verdim. Kendi öz kaynaklarımızı kendimize aktarmaya çabalıyoruz. Aidatlarla ve sponsorlarla işin kökünden halledilmesine çalışıyoruz. Her anne-baba rahatlıkla çocuklarını okulumuza getirip, eğitim verdirebilirler. Uzman kadromuz, spor bilimleri fakültesi kökenlidir ve çocuklar sağlam ellere emanet edilmektedir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.