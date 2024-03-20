Cumhuriyet Yaşam Merkezi  22 Mart Cuma günü açılıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor. Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Cumhuriyet Parkı yanında yer alan merkez, 22 Mart Cuma günü saat 16.00’da hizmete açılacak. Açılışa Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın katılım sağlayacak.

ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ANISINA

“İzmit Unutmaz” vizyonu ile faaliyete geçecek olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra öğretmen arkadaşları ile evine dönerken PKK’lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adını yaşatacak. Cumhuriyet Yaşam Merkezi içerisinde Diyetisyen, Çocuk Oyun Odası, Etüt Odası ve Kısa Mola hizmeti yer alacak.