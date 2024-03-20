Hürriyet, görev süresi boyunca aştığı ekonomik zorluklara değindi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Göreve geldiğimizde bütçemiz 300 milyondu. Kayıtlarda gözüken borç 207 milyon, bir de seçim dönemi yapılan harcamaların faturası bize geldi, borç oldu 250 milyon. Yani 2019’da bütçenin yüzde 80’ini borçluydu. Üstelik AKP döneminde SGK borçlarına karşılık Belsa B Blok satıldı, kendi binamızda kiracı olduk Üstelik birikmiş kira borcu da kucağımıza kaldı.

“BORCU ÖDEDİK”

Kaymakamlık binası, Kuruçeşme Hizmet Binası, Kassel Çocuk Yuvası arazisi ve birçok arazi borçlara karşılık satılmasına rağmen bize bırakılan borç 250 milyondu. 300 milyonluk bütçede bize bırakılan para sadece 50 milyondu. Bu 50 milyonla; Yatırım mı yapacaksın, maaşları mı ödeyeceksin, giderleri mi ödeyeceksin. Ama çok şükür hepsini yaptık. Borcu ödedik.

“BİZİ ZARARA UĞRATTILAR”

Şimdi bütçe 2 milyar 24 milyon. Ve piyasa borcumuz sadece 200 milyon. Kamu borçları ile birlikte borç oranımızı yüzde 40’a düşürmeyi başardık. Bakmayın siz sürekli yalan söyleyenlere. Eğer araç alımında bizi 350 milyon zarara uğratmasalardı, gelir olsun diye satmak için yaptığımız daireleri satmayalım diye meclis çoğunluğunu kullanarak türlü oyunlar yapmasalardı ve dairelerden gelirimizi sağlasaydık, Büyükşehir bize olan 40 milyon borcunu ödeseydi, Büyükşehir işgaliyelerimize bile göz dikmeseydi şimdi kasada fazla paramız bile olacaktı.

“TAZMİNATLARI ÖZ BÜTÇEDEN ÖDEDİK”

İşte meclis çoğunluğu bu kadar önemli. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece ve sadece meclis çoğunluğu. Üstelik EYT Tazminatları için her Belediyeye ucuz kredi verilirken bize verilmedi, 25 milyon öz bütçemizden ödedik. Deprem oldu 20 milyondan fazla yardım sağladık. Kredi çekmedik, yer satmadık. Göreve gelmeden önce emekli edilmeyip mağdur edilen işçileri biz Emekli ettik, 33 milyon da onların tazminatını öz bütçeden ödedik.

“MECLİS ÇOĞUNLU OLURSA FAZLASINI YAPABİLİRİZ”

Yetmedi bir de 20 yıl öncesinden kalan 36 milyonluk SGK borçları AKP döneminde yapılandırılmış ama taksitler öyle bir ayarlanmış ki, 36 milyonluk borcun 6 milyonu AKP dönemine denk getirilmiş, 30 milyonu benim dönemime denk getirildi ve çok şükür bu 30 milyonu da ödedik. Meclis çoğunluğu olmadan bu kadar iş yaptık, Meclis çoğunluğumuz olsa daha da fazlasını yapabiliriz.”