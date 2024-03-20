Kocaeli’de bugün hava sıcaklıkları yeniden düştü. Gece itibariyle şehir merkezlerinde sıcaklık giderek düşerken sabah saatlerinde ise yağmur başladı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yağmur etkili olurken, sıcaklıklar da bir anda düştü. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kartepe başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor. Ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını artırdı.
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Kocaeli’de kar yağışı başladı
Kocaeli’de yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.