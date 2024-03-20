Kocaeli’de kar yağışı başladı

Kocaeli’de bugün hava sıcaklıkları yeniden düştü. Gece itibariyle şehir merkezlerinde sıcaklık giderek düşerken sabah saatlerinde ise yağmur başladı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yağmur etkili olurken, sıcaklıklar da bir anda düştü. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kartepe başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor. Ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını artırdı.