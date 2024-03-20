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Kocaeli’de kar yağışı başladı

Kocaeli’de yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı

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Kocaeli’de kar yağışı başladı mask

Kocaeli’de bugün hava sıcaklıkları yeniden düştü. Gece itibariyle şehir merkezlerinde sıcaklık giderek düşerken sabah saatlerinde ise yağmur başladı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yağmur etkili olurken, sıcaklıklar da bir anda düştü. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kartepe başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor. Ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını artırdı.
# Kartepe, yüksek

20 Mar 2024 - 10:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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