Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında kaldırımda park halindeki 34 GMA 800 plakalı araçtan silah sesi duyuldu. Sesi duyarak bölgeye koşan vatandaşlar aracın şoför mahallindeki bir kişinin başından silahla vurulmuş olduğunu gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Adem Y., kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın, kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.
- Asayiş
İzmitli toptancı başından vuruldu!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Kocaeli'de toptancılık yapan İzmitli vatandaş, park halinde bulunan aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. 44 yaşındaki Adem Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.