BÜYÜKAKIN ÜSTGEÇİT MÜJDESİNİ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını trafiğe açtı. Projenin tanıtımını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bölgedeki trafik yükünü rahatlatacak, 425 milyonluk devasa bir projeyi 1 yılda tamamladık” dedi.

YEŞİLOVA-SOLAKLAR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getiren Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi tamamlandı. D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Trafiğe açılan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağının tanıtımına Başkan Büyükakın katıldı. Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, genel sekreter yardımcıları, daire Başkanları ve vatandaşlar eşlik etti.

PROJE TANITIMI YAPILDI

Projenin bölge için önemine değinen Başkan Büyükakın, ‘’Bölgedeki trafik problemini bitirdik. Yaklaşık 1 yılda tamamlandı. Ufak tefek eksiklikler giderilecek. 425 milyon TL’lik devasa bir iş. Projemizi hizmete aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgedeki trafik yükünü rahatlatacak, devasa bir proje. Şehir Hastanesini de rahatlatacak önemli bir noktaydı burası. İhtiyaç duyulan bir projeydi. Yaklaşık 1 yılda projemizi tamamladık” ifadesini kullandı. Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, aracıyla Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağında sürüş yaptı.

ÜSTGEÇİT MÜJDESİ

Bölgenin diğer bir ihtiyacının üst geçit olduğunu belirten Başkan Büyükakın, ‘’Vatandaşlarımızdan gelen bir yaya üst geçidi talebi vardı. Bu projeyle birlikte üstgeçit proje çalışmalarını arkadaşlarımız bitirdi. İhale aşamasına geçildi. Allah’ın izniyle en kısa zamanda o projeyi de yapacağız” dedi.

İKİ CADDE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Proje kapsamında ayrıca Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor. Otoban kuzeyine yapılan yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen bu yeni yolda önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak. Proje kapsamında; 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edildi.