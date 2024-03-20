Türk Kızılay Başiskele Şubesi kuruldu

Başiskele Kızılay Şube Başkanı Keleş yaptığı açıklamada;
"Görev bize tevdi edildiği günden itibaren yaklaşık 1,5 ay boyunca Başiskele’li hemşehrilerimizin tamamını kucaklaması ve hemşehrilerimizin Kızılayımıza aidiyet duygusunu oluşturmak için ilçemizin tüm beldelerinden , toplumumuzun tüm katmanlarından, kurucu üye listesi oluşturmak için gayret ve çaba gösterdik.Bugün geldiğimiz noktada esnafından, muhtarına ,imamından, iş insanına, memurdan, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, emeklimizden, işçimize, kadın platformlarımızdan, hemşehri derneklerimize, vakıf yöneticilerimize ve şehrimizin kanaat önderlerine kadar toplumun herkesiminden ve her katmanından kurucu üye listesinde görev almalarını istedik.Çok şükür bugün bu 50 kişi kurucu üye listemizle ilk buluşmamızı ve toplantımızı gerçekleştirdik.
Türk Kızılay 156 yıllık köklü tarihi ile yurt içinde ve yurtdışında tarafsızlık ilkesi ile tüm insanlığa hizmet eden , aziz milletimizin sahip çıktığı güzide bir kurumumuzdur.
Bugüne kadar Başiskele ilçemizde Kızılay şubemizin olmaması ve Başiskeli’li hemşehrilerimizle buluşamaması bir eksiklikti. İnşallah bu eksikliği gidermek için bugün Başiskele Kızılay şubesinin hizmetleri ile hemşehrilerimizi buluşturacağımızdan dolayı heyecanlıyız. Bundan sonra hep birlikte Kızılay hizmetlerini Başiskeleli hemşerilerimize anlatacağız ve kendilerinden de Kızılayımızdan beklentilerini, istek ve taleplerini dinleme imkanı bulacağız.
Hepimizin bildiği üzere ;Kuzey Marmara ve İstanbul depreminin şehrimizde oluşturacağı hasar riskini öngörmekteyiz. Deprem öncesi ve deprem sonrası hazırlık çalışmaları çok önem arz etmektedir. Bu sebeple Başiskele Kızılay Şubesi olarak bu çalışmalar önceliğimiz olacaktır. Başiskele Kızılay Şubemiz öncelikle Başiskeleli hemşehrilerimize ve tüm insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz."
TÜRK KIZILAY BAŞİSKELE KURUCU ÜYE LİSTESİ
OĞUZHAN KELEŞ - BAŞKAN
BEKİR ÇAKIR – BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET UZUNOĞLU – YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ÇOPOĞLU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM İBRAHİMOĞLU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HALUK KARAASLAN - ÜYE
ABDULLAH ÜSTÜBİ - ÜYE
BİLAL ŞENGÜL - ÜYE
MUAMMER YÜCEL - ÜYE
ÖMER İSLAMOĞLU - ÜYE
NAZMİ KESKİN - ÜYE
BÜLENT ÇAKMAK - ÜYE
BİROL ÖZDEMİR- ÜYE
ONUR SAİT SADIK- ÜYE
MEHMET AKGÜNEŞ- ÜYE
İSMET TEMİZEL- ÜYE
BÜŞRA ÖZBAY- ÜYE
KERİM BAYRAMOĞLU - ÜYE
HÜSEYİN DUMAN - ÜYE
SEYFULLAH ÖRS- ÜYE
AHMET KARAGÖZ - ÜYE
SERKAN SAKİN - ÜYE
SİNEM UÇAN - ÜYE
HATİCE DUYSAK - ÜYE
ENGİN ÖZKARAASLAN- ÜYE
MUSTAFA AYDIN - ÜYE
ALPER GÜLTEKİN- ÜYE
İLHAN ALTINTAŞ - ÜYE
SAFİNAZ GÜLÇEBİ- ÜYE
İLYAS KELEŞ- ÜYE
FUNDA ÖZTÜRK HAMZAOUI- ÜYE
SEMA ARAT - ÜYE
AYŞENUR KAHRAMAN AYTEKİN- ÜYE
MUHAMMED FATİH UTAŞ- ÜYE
ÜMİT ERTAN - ÜYE
NURHAYAT GÜLDÜREN- ÜYE
NEFİSE NUR CİN- ÜYE
FEVZİ AÇIKGÖZ- ÜYE
ELİF ERGÜNEY- ÜYE
NİHAN ÇAKICI - ÜYE
EMİN ÖZTÜRK- ÜYE
MUSTAFA ŞAHİNTÜRK- ÜYE
SİNAN ÇAKIR- ÜYE
FARUK ÖZKARAASLAN - ÜYE
MEHMET USTAOĞLU- ÜYE
ADEM SEÇGİN- ÜYE
SELİM ANKARA - ÜYE
HAKAN AKGÜNEŞ- ÜYE
CUMHUR KADIOĞLU- ÜYE
RAMAZAN BOZDAĞ- ÜYE
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.