Türk Kızılay Başiskele Şubesi kuruldu

Başiskele Kızılay Şube Başkanı Keleş yaptığı açıklamada;

"Görev bize tevdi edildiği günden itibaren yaklaşık 1,5 ay boyunca Başiskele’li hemşehrilerimizin tamamını kucaklaması ve hemşehrilerimizin Kızılayımıza aidiyet duygusunu oluşturmak için ilçemizin tüm beldelerinden , toplumumuzun tüm katmanlarından, kurucu üye listesi oluşturmak için gayret ve çaba gösterdik.Bugün geldiğimiz noktada esnafından, muhtarına ,imamından, iş insanına, memurdan, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, emeklimizden, işçimize, kadın platformlarımızdan, hemşehri derneklerimize, vakıf yöneticilerimize ve şehrimizin kanaat önderlerine kadar toplumun herkesiminden ve her katmanından kurucu üye listesinde görev almalarını istedik.Çok şükür bugün bu 50 kişi kurucu üye listemizle ilk buluşmamızı ve toplantımızı gerçekleştirdik.

Türk Kızılay 156 yıllık köklü tarihi ile yurt içinde ve yurtdışında tarafsızlık ilkesi ile tüm insanlığa hizmet eden , aziz milletimizin sahip çıktığı güzide bir kurumumuzdur.

Bugüne kadar Başiskele ilçemizde Kızılay şubemizin olmaması ve Başiskeli’li hemşehrilerimizle buluşamaması bir eksiklikti. İnşallah bu eksikliği gidermek için bugün Başiskele Kızılay şubesinin hizmetleri ile hemşehrilerimizi buluşturacağımızdan dolayı heyecanlıyız. Bundan sonra hep birlikte Kızılay hizmetlerini Başiskeleli hemşerilerimize anlatacağız ve kendilerinden de Kızılayımızdan beklentilerini, istek ve taleplerini dinleme imkanı bulacağız.

Hepimizin bildiği üzere ;Kuzey Marmara ve İstanbul depreminin şehrimizde oluşturacağı hasar riskini öngörmekteyiz. Deprem öncesi ve deprem sonrası hazırlık çalışmaları çok önem arz etmektedir. Bu sebeple Başiskele Kızılay Şubesi olarak bu çalışmalar önceliğimiz olacaktır. Başiskele Kızılay Şubemiz öncelikle Başiskeleli hemşehrilerimize ve tüm insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz."

TÜRK KIZILAY BAŞİSKELE KURUCU ÜYE LİSTESİ

OĞUZHAN KELEŞ - BAŞKAN

BEKİR ÇAKIR – BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET UZUNOĞLU – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUSTAFA ÇOPOĞLU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İBRAHİM İBRAHİMOĞLU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALUK KARAASLAN - ÜYE

ABDULLAH ÜSTÜBİ - ÜYE

BİLAL ŞENGÜL - ÜYE

MUAMMER YÜCEL - ÜYE

ÖMER İSLAMOĞLU - ÜYE

NAZMİ KESKİN - ÜYE

BÜLENT ÇAKMAK - ÜYE

BİROL ÖZDEMİR- ÜYE

ONUR SAİT SADIK- ÜYE

MEHMET AKGÜNEŞ- ÜYE

İSMET TEMİZEL- ÜYE

BÜŞRA ÖZBAY- ÜYE

KERİM BAYRAMOĞLU - ÜYE

HÜSEYİN DUMAN - ÜYE

SEYFULLAH ÖRS- ÜYE

AHMET KARAGÖZ - ÜYE

SERKAN SAKİN - ÜYE

SİNEM UÇAN - ÜYE

HATİCE DUYSAK - ÜYE

ENGİN ÖZKARAASLAN- ÜYE

MUSTAFA AYDIN - ÜYE

ALPER GÜLTEKİN- ÜYE

İLHAN ALTINTAŞ - ÜYE

SAFİNAZ GÜLÇEBİ- ÜYE

İLYAS KELEŞ- ÜYE

FUNDA ÖZTÜRK HAMZAOUI- ÜYE

SEMA ARAT - ÜYE

AYŞENUR KAHRAMAN AYTEKİN- ÜYE

MUHAMMED FATİH UTAŞ- ÜYE

ÜMİT ERTAN - ÜYE

NURHAYAT GÜLDÜREN- ÜYE

NEFİSE NUR CİN- ÜYE

FEVZİ AÇIKGÖZ- ÜYE

ELİF ERGÜNEY- ÜYE

NİHAN ÇAKICI - ÜYE

EMİN ÖZTÜRK- ÜYE

MUSTAFA ŞAHİNTÜRK- ÜYE

SİNAN ÇAKIR- ÜYE

FARUK ÖZKARAASLAN - ÜYE

MEHMET USTAOĞLU- ÜYE

ADEM SEÇGİN- ÜYE

SELİM ANKARA - ÜYE

HAKAN AKGÜNEŞ- ÜYE

CUMHUR KADIOĞLU- ÜYE

RAMAZAN BOZDAĞ- ÜYE