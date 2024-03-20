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Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı

İzmit ilçesinde soluk borusuna elma parçası kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Anadolu Ajansı
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Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı mask

İzmit Ziya Gökalp İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Özgül Güzin Fidan, teneffüste ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız çocuğunun nefes alamadığını fark etti.

Çocuğun soluk yolunun tıkandığını anlayan Fidan, Heimlich manevrası ile elma parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

Fidan'ın çocuğa müdahalesini güvenlik kamerası görüntülendi.

20 Mar 2024 - 16:24 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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