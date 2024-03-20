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Kocaeli’nin Havası Çok Kirli, Nefes Alamıyoruz Diyorsan Çare Belli! “Çare Nurettin Çelik…”

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, hava kirliliği sorununa dikkat çekerek, şehrin çevre kirliliği sorununu çözme konusunda kararlı olduklarını belirtti. İşte detaylar.

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Kocaeli’nin Havası Çok Kirli, Nefes Alamıyoruz Diyorsan Çare Belli! “Çare Nurettin Çelik…” mask
Kocaeli’nin Havası Çok Kirli, Nefes Alamıyoruz Diyorsan Çare Belli! “Çare Nurettin Çelik…”
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"Fabrika bacalarının arasında sıkışıp kalan bir gökyüzünün nefesimizi kestiğini biliyoruz," diyen Nurettin Çelik, Kocaeli'nin daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışacaklarını ifade etti. Çelik, "Rahat nefes alıp ferahlayacağımız bir şehir mümkün! Kocaeli olarak 5 yıl daha kaybetmeyelim!" şeklinde konuştu.

Çevre kirliliği sorununun çözülmesini öncelik olarak belirleyen Çelik, "Çare Nurettin Çelik" sloganıyla seçmenlerden destek istiyor. Saadet Partisi'nin adayı, seçilmesi halinde Kocaeli'nin yeşil alanlarını artıracağını ve fabrika bacalarından kaynaklanan kirliliği azaltacak önlemler alacağını taahhüt ediyor.

Kocaeli’nin Havası Çok Kirli, Nefes Alamıyoruz Diyorsan Çare Belli! “Çare Nurettin Çelik…”
# ifade, çevre

20 Mar 2024 - 16:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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