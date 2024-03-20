Kocaeli’nin Havası Çok Kirli, Nefes Alamıyoruz Diyorsan Çare Belli! “Çare Nurettin Çelik…”

"Fabrika bacalarının arasında sıkışıp kalan bir gökyüzünün nefesimizi kestiğini biliyoruz," diyen Nurettin Çelik, Kocaeli'nin daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışacaklarını ifade etti. Çelik, "Rahat nefes alıp ferahlayacağımız bir şehir mümkün! Kocaeli olarak 5 yıl daha kaybetmeyelim!" şeklinde konuştu.
Çevre kirliliği sorununun çözülmesini öncelik olarak belirleyen Çelik, "Çare Nurettin Çelik" sloganıyla seçmenlerden destek istiyor. Saadet Partisi'nin adayı, seçilmesi halinde Kocaeli'nin yeşil alanlarını artıracağını ve fabrika bacalarından kaynaklanan kirliliği azaltacak önlemler alacağını taahhüt ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.