- Ekonomi

Erdoğan'dan emekliye 'palavra' mesajı: "Sakın ha..."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadelenin sonuçlarının bu yılın ikinci yarısından itibaren görüleceğini belirterek ekonomideki iyileşmenin getirilerinin çalışan ve emekliye daha iyi yansıtılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Erdoğan'dan emekliye 'palavra' mesajı: "Sakın ha..." mask

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta'daki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingte konuştu.

Erdoğan konuşmasında ekonomiye dair açıklamalarda da bulundu.

Erdoğan, "Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlara ve emeklilere daha iyi yansıtacaklarını ifade etti. 

'SAKIN HA KANMAYIN'
Genel ekonomik göstergelerin gayet iyi, milli gelir, istihdam, üretim ve ihracatın tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu aktaran Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi.

Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın."



# cumhuriyet, AKP, gelir, ifade, yüksek

20 Mar 2024 - 16:36 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.556.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İzmitli - Ekonomi düşsede bize bir faydası olmaz yandaşlardan daha yemeyiz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mart 17:19
02

Geri Zekalı - palavra palavra kendisi inanıyormu ben inanmıyorum

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mart 17:08
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL