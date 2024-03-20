Erdoğan'dan emekliye 'palavra' mesajı: "Sakın ha..."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta'daki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingte konuştu.

Erdoğan konuşmasında ekonomiye dair açıklamalarda da bulundu.

Erdoğan, "Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlara ve emeklilere daha iyi yansıtacaklarını ifade etti.

'SAKIN HA KANMAYIN'

Genel ekonomik göstergelerin gayet iyi, milli gelir, istihdam, üretim ve ihracatın tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu aktaran Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi.

Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın."





