Kocaeli Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği ve Kocaeli Kırım Tatarları Derneği iş birliğinde gerçekleşecek program; 21 Mart Perşembe günü saat 13.30’da İzmit Merkez Bankası önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Bando eşliğinde şarkılar, türküler ve renkli görüntülerle Kent Meydanı’nda sona erecek kortej yerini çeşitli etkinliklere bırakacak. Kent protokolünün de davet edildiği program geleneksel yumurta tokuşturma, demir dövme ve ateşten atlama gösterileriyle sona erecek.
- Yaşam
NEVRUZ BAYRAMINI KORTEJLE KENT MEYDANI’NDA KUTLUYORUZ
Bolluğun ve bereketin simgesi Nevruz, doğanın uyanışıyla müjdeliyor baharı. Milli ve kültürel bağımızı pekiştiren 21 Mart Nevruz Bayramı'nı Kent Meydanı'nda kutluyoruz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.