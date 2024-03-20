NEVRUZ BAYRAMINI KORTEJLE KENT MEYDANI’NDA KUTLUYORUZ

Kocaeli Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği ve Kocaeli Kırım Tatarları Derneği iş birliğinde gerçekleşecek program; 21 Mart Perşembe günü saat 13.30’da İzmit Merkez Bankası önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Bando eşliğinde şarkılar, türküler ve renkli görüntülerle Kent Meydanı’nda sona erecek kortej yerini çeşitli etkinliklere bırakacak. Kent protokolünün de davet edildiği program geleneksel yumurta tokuşturma, demir dövme ve ateşten atlama gösterileriyle sona erecek.