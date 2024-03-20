- Siyaset

CHP'li Küçükkaya'dan MHP'li eski il başkanına ziyaret!

Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 11 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Bugün saha çalışmalarına hız veren isimlerden birisi de CHP Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya oldu.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP'li Küçükkaya'dan MHP'li eski il başkanına ziyaret! mask

Beraberinde Alparslan Seymen, Cüneyt Atilla ve Temel Çağlayan ile esnaf ziyareti gerçekleştiren Küçükkaya Hürriyet ve CHP meclis üyeleri için oy istedi. Küçükkaya'nın son durağı ise MHP eski İl Başkanı Ruhi Çavdar oldu. Çavdar'ın dükkanında samimi bir havada geçen sohbet dikkat çekti.

"MHP ESKİ İL BAŞKANIMIZ"
Küçükkaya ise ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden "Alpaslan Seymen başkanım, Cüneyt Atilla ve Temel Çağlayan ağabeylerimizle birlikte esnaf ziyaretine çıktık…Son durağımız MHP il eski Başkanımız Ruhi Çavdar ağabeyin dükkanı oldu."dedi
# Meclis, chp, oldu, dikkat, medya

20 Mar 2024 - 16:51 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.556.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL