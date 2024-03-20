CHP'li Küçükkaya'dan MHP'li eski il başkanına ziyaret!

Beraberinde Alparslan Seymen, Cüneyt Atilla ve Temel Çağlayan ile esnaf ziyareti gerçekleştiren Küçükkaya Hürriyet ve CHP meclis üyeleri için oy istedi. Küçükkaya'nın son durağı ise MHP eski İl Başkanı Ruhi Çavdar oldu. Çavdar'ın dükkanında samimi bir havada geçen sohbet dikkat çekti.
"MHP ESKİ İL BAŞKANIMIZ"
Küçükkaya ise ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden "Alpaslan Seymen başkanım, Cüneyt Atilla ve Temel Çağlayan ağabeylerimizle birlikte esnaf ziyaretine çıktık…Son durağımız MHP il eski Başkanımız Ruhi Çavdar ağabeyin dükkanı oldu."dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.