CHP'li Küçükkaya'dan MHP'li eski il başkanına ziyaret!

Beraberinde Alparslan Seymen, Cüneyt Atilla ve Temel Çağlayan ile esnaf ziyareti gerçekleştiren Küçükkaya Hürriyet ve CHP meclis üyeleri için oy istedi. Küçükkaya'nın son durağı ise MHP eski İl Başkanı Ruhi Çavdar oldu. Çavdar'ın dükkanında samimi bir havada geçen sohbet dikkat çekti.

"MHP ESKİ İL BAŞKANIMIZ"

Küçükkaya ise ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden "Alpaslan Seymen başkanım, Cüneyt Atilla ve Temel Çağlayan ağabeylerimizle birlikte esnaf ziyaretine çıktık…Son durağımız MHP il eski Başkanımız Ruhi Çavdar ağabeyin dükkanı oldu."dedi