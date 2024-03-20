Kocaeli’deki kuyumcular altın bulamıyor!

Kentin sevilen esnaflarında olan ve 1977’den beri Kuyumculukla uğraşan Caner Kuyumculuk’un sahibi Şenol Mandacı altında yaşanan stok krizi ve vatandaşın yoğun ilgisine ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Mandacı, “İstanbul’da malumunuz sıkıntı var. Bundan dolayı bizlerde yeterince İstanbul’dan altın temin edemiyoruz. Vatandaşlar da kendilerini garantiye almak için çocukların kumbaralarındaki bozukları boşaltıp 1 gram, 1 gram altın almaya çalışıyorlar. Vatandaşlarda çeşitli medya kanallarından etkilenerek altında olan sıkıntıyı görünce elinde ne var ne yok altına ve dolara yatırım yapmaya çalışıyorlar. Böyle olunca da piyasada altın stoğunda sıkıntı başlıyor, yeterince altın miktarı elimizde olmuyor. İnsanlarda yanlış düşüncülere kapılıp ‘acaba saklıyor musunuz’ diyor” şeklinde konuştu.

GELEN KISITLAMA ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

Altın fiyatlarının yıl sonunda daha yükseleceğini söyleyen Kuyumcu Esnafı Mandacı, “Yüzde 50’ye yakın bir enflasyon rakamı var ortada vatandaşlarımızda gelecek zamlardan dolayı kendilerini dolar ve altına yapacakları yatırımlar ile garanti altına almaya çalışıyor. Geçen yıl mayıs ayında bin 400 TL olan altın bizler bu yılın mart ayının 30’unda 2 bin 300’lü seviyeleri bekliyorduk maalesef mart ayının 10’unda 2 bin 500’ü buldu. Tahmin ediyorum ki mayıs sonu gibi 2 bin 700 TL’yi yıl sonunda da 3 bin 500 TL’yi çok rahat bulur. Altının bu kadar yükselmesinin sebebi devalüasyonun yanı sıra alınan kararname ile altına bir kısıtlama geldi. Bununda altın fiyatlarındaki yükselişe etkisi var” dedi.