20 Mar 2024 - 19:40 - Gündem

Başkan Hürriyet’ten Beslenme Saati için destek çağrısı!

Başkan Hürriyet, Beslenme Saati Projesi kapsamında Gültepe İlkokulu önünde çocuklara Aşevi’nde üretilen yemeklerden ikram etti. Velilere çağrı yapan Başkan Hürriyet, “Sağlıklı beslenmek her çocuğun hakkı. İzmit Belediyesi olarak her çocuğa her gün sağlıklı bir öğün yemeği ulaştırmaya hazırız” dedi