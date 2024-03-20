Başkan Hürriyet’ten Beslenme Saati için destek çağrısı!

İzmit Belediyesinin dezavantajlı bölgelerde yer alan anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara ara öğün sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati projesi, 2 senedir faaliyet gösteriyor. Daha fazla okula ve çocuğa ulaşmak için tam kapasite hazır olduklarını her fırsatta dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe İlkokulu önünde farkındalığa imza attı. Okulun önünde çocuklara Aşevi’nde üretilen yemekleri ikram eden Başkan Hürriyet, velilere çağrı yaptı.

“KAYMAKAM BEY PROTOKOL SÖZÜ VERDİ”

Başkan Hürriyet, “Dezavantajlı bölgelerimizdeki okullara 2 yıl önce başlattığımız Beslenme Saati Projemizi tüm okullarda uygulamak için çok uğraşıyoruz. Her bir çocuğumuza her gün bir öğün yemek verebilmek için çabalıyoruz. Aşevimiz ile ciddi bir potansiyele sahibiz. Milli Eğitim bizimle protokol yapmadığı için şu an 3 okula hizmet verebiliyoruz. En son Kaymakamımıza ziyarete gittik. Kaymakam Bey, bayramdan sonra bir protokol yapacağına dair söz verdi. Eğer o protokolü yapabilirsek tüm devlet okullarına ücretsiz bir öğün yemek vereceğiz. Besleyici, lezzetli olan yemeklerimizi çocuklarımıza ulaştırmak istiyoruz.

“2 YILDIR UĞRAŞIYORUZ”

Aşevi kapasitemiz güçlü, gıda mühendislerimiz var. Hijyen kurallarına uygun, ruhsatlı Aşevimiz ile çocuklarımıza yemek verebilmek için 2 yıldır uğraşıyoruz. Velilere ve öğretmenlere duyurmaya çalışıyoruz. Bugün burada bir farkındalık yaratalım dedik. Bu yemekleri okulun içerisinde çocuklara ulaştıralım istedik ama okullara giremediğimiz için okulun önünde dağıtıyoruz. Tam da teneffüs saati içerisinde çocuklarımıza yemeklerini ulaştırıyoruz.

“TÜM ÇOCUKLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Cesur davranan 3 okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Diğer okullarımıza da ulaşmakta kararlıyız. Biz bu hizmeti tüm çocuklara sunmak istiyoruz. Buradan bütün velilere sesleniyorum: Bu hizmeti ücretsiz bir şekilde tüm çocuklara sunmaya hazırız. Böylesi zorlu ekonomik koşullarda ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi için her gün bir öğün ücretsiz yemek vermek için çalışıyoruz.

“SESİMİZ DAHA ÇOK DUYULSUN İSTİYORUZ”

Sesimiz daha çok duyulsun istiyoruz. Çocukların tost almakta bile zorlandığını görebiliyoruz. Çocukların sağlıklı beslenmesi eğitimini de etkiliyor. Sağlıklı beslenmek her çocuğun hakkı. Okullar ticarethane değil. Okullarda çocukların sağlıklı beslenebilmesi için biz İzmit Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah Kaymakam beyle yapacağımız protokol sayesinde okullarımıza ulaşacağız” ifadelerini kullandı.