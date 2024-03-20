Altın Kiraz’da İlçe Emniyet ve Eti Group yarı finale yükseldi

Çeyrek final serisinin ilk gününde oynanan maçlarda ERS İnşaat Otomotiv ile İSG Plus OSGB firmaları adını son dört takım arasına yazdırma başarısı göstermişti. Önceki gün de yine iki karşılaşma oynandı.

İLK MAÇTA TEK GOL VARDI

Günün ilk maçında Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Vizyon İnşaat takımları karşı karşıya geldi. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde oynana müsabakayı kentimizin klasman hakemlerinden Mehmet Ali Vardar yönetti. Denk güçteki iki takım arasında oynanan mücadelede maçın ilk yarısında bulduğu tek golle İlçe Emniyet Müdürlüğü sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

ETİ GROUP SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Günün ikinci maçında ise geçtiğimiz yılın şampiyon takımı olan ve kadrosunu korumayı başaran Eti Group ile Onur Nakliyat takımları kozlarını paylaştı. İki takımın da birbirlerini tartarak başladığı maçta ilerleyen dakikalarda etkili ayakları ile rakibine gücünü hissettiren Eti Group, tecrübeli kadrosu ile sonuca rahat gitti. Yeşil Siyahlı takım her iki devrede bulduğu gollerle karşılaşmayı 9-4’lük skorla üstün tamamladı ve yarı finale yükselen son takım oldu.

TURNUVAYA İLGİ GÖSTERİLDİ

Bu arada 12. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın son çeyrek final maçlarını kalabalık bir grup da izledi. Tribünleri dolduran seyircilerin yanı sıra hakim Erol Karaslan, Belediye Derincespor Teknik Direktörü Taner Gülleri ile yardımcısı Mehmet Akdemir de müsabakayı izleyenler arasında yer aldı.

KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 1

VİZYON İNŞAAT: 0

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardır

KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: Nazım Yazıcı ***, Harun Durmuş **, Fatih Berber **, Fatih Demirci ***, Yunus Kökler ***, Emre Korkmaz ***, Ferdi Çağlayan **

VİZYON İNŞAAT: Ali Osman Ekşi **, Ömer Utku Evliyaoğlu **, Uğur Sayaroğlu **, Ferhat Aydın **, Erkan Topçuoğlu **, Ufuk Yükselmiş **, Levent Gülay **

GOL: Emre Korkmaz (Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü)

SARI KARTLAR: Fatih Demirci, Yunus Kökler (Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü), Uğur Sayaroğlu, Ferhat Aydın, Levent Gülay (Vizyon İnşaat)

KIRMIZI KARTLAR: Ferhat Aydın, Levent Gülay (Vizyon İnşaat)

ETİ GROUP: 9

ONUR NAKLİYAT: 4

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardır

ONUR NAKLİYAT: Tolga Dalkırsın **, Zekeriya Gürüş ** (Kenan Akar **), Önder Sağlam ***, Enis Şahin **, Onur Tunca **, Nazif Gülhan *** (Serkan Dursun **), Barış İnce ***

ETİ GROUP: Engin Varıcıoğlu ***, Kutay Şenyıl ***, Erol Badiş ***, Ali Arslan ***, Engin Öztonga ***, Yaşar Aydın ***, Eser Akbaş ***

GOLLER: Önder Sağlam, Nazif Gülhan (2), Barış İnce (Onur Nakliyat), Erol Badiş, Engin Öztonga (6), Yaşar Aydın, Eser Akbaş (Eti Group)