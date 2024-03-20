Ligin ilk yarısında rakibi ile 0-0 berabere kalan Menekşe, rövanş maçından 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Galibiyet hesapları yapan Mor Menekşeler, Taçspor’u devirerek iç sahadaki kayıpsız gidişatını sürdürmek istiyor. Gebzespor Teknik Direktörü Sertaç Gezer ve mor beyazlı futbolcular, Taçspor maçına tüm Gebze halkını davet etti. Gebzespor, yarın yapacağı taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- Spor
Gebzespor’da Taçspor mesaisi sürüyor
Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesinde ipleri elinde bulunduran Gebzespor, Pazar günü taraftarı önünce Taçspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.