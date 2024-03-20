Gebzespor’da Taçspor mesaisi sürüyor

Ligin ilk yarısında rakibi ile 0-0 berabere kalan Menekşe, rövanş maçından 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Galibiyet hesapları yapan Mor Menekşeler, Taçspor’u devirerek iç sahadaki kayıpsız gidişatını sürdürmek istiyor. Gebzespor Teknik Direktörü Sertaç Gezer ve mor beyazlı futbolcular, Taçspor maçına tüm Gebze halkını davet etti. Gebzespor, yarın yapacağı taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.