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Gebzespor’da Taçspor mesaisi sürüyor

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesinde ipleri elinde bulunduran Gebzespor, Pazar günü taraftarı önünce Taçspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde sürdürüyor.

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Gebzespor’da Taçspor mesaisi sürüyor mask
Gebzespor’da Taçspor mesaisi sürüyor
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Ligin ilk yarısında rakibi ile 0-0 berabere kalan Menekşe, rövanş maçından 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Galibiyet hesapları yapan Mor Menekşeler, Taçspor’u devirerek iç sahadaki kayıpsız gidişatını sürdürmek istiyor. Gebzespor Teknik Direktörü Sertaç Gezer ve mor beyazlı futbolcular, Taçspor maçına tüm Gebze halkını davet etti. Gebzespor, yarın yapacağı taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Gebzespor’da Taçspor mesaisi sürüyor

20 Mar 2024 - 19:53 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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