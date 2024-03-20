Yeniden Refah Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel, iftar programı gerçekleştiriyor. Uğur Yüksel, iftar programı öncesinde projelerini kamuoyu ile paylaşacak. Program 23 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da başlayacak. Uğur Yüksel'in iftarlı proje tanıtım programına yoğun katılım olması bekleniyor.
- Siyaset
Yeniden Refahlı Uğur Yüksel projelerini açıklayacak
Yeniden Refah Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel, projelerini açıklayacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.