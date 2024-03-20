- Asayiş

Ali İşkodra yaşamını yitirdi

İzmit’te, Pirelli’den emekli olan 3 çocuk babası Ali İşkodra 78 yaşında yaşamını yitirdi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Ali İşkodra yaşamını yitirdi mask

İzmit Yenimahalle İnkılap Sokak’ta yaşayan, Pirelli’den emekli Ali İşkodra, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Istrancalılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ali İşkodra’nın cenazesi Nazmi Oğuz Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

20 Mar 2024 - 21:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.556.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL