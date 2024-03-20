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Küpçü'den 400 öğrenciye iftar

Başkan Küpçü İzmit’te ikamet eden 400 üniversite öğrencisiyle iftarda buluştu

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Küpçü'den 400 öğrenciye iftar mask
Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
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Büyük Birlik Partisi Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, İzmit’te ikamet eden 400 öğrenciyle iftarda bir araya geldi.

İzmit Meclis Üyesi Adayı Gökhan Aladağ ile beraber gençlerle bir araya gelen Küpçü, Aladağ'ı gençlerle tanıştırarak, 1 Nisan'dan sonra Aladağ'ın kendilerinin emrinde olduğunu, yarınların sahibi olan gençlerden yarınlara sahip çıkmasını istedi.

Küpçü, davetine icabet ettiği için bütün öğrencilere teşekkür ederek programı sonlandırdı.

Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
Küpçü'den 400 öğrenciye iftar
# büyük, Meclis

20 Mar 2024 - 22:13 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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