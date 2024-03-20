Küpçü'den 400 öğrenciye iftar

Büyük Birlik Partisi Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, İzmit’te ikamet eden 400 öğrenciyle iftarda bir araya geldi.
İzmit Meclis Üyesi Adayı Gökhan Aladağ ile beraber gençlerle bir araya gelen Küpçü, Aladağ'ı gençlerle tanıştırarak, 1 Nisan'dan sonra Aladağ'ın kendilerinin emrinde olduğunu, yarınların sahibi olan gençlerden yarınlara sahip çıkmasını istedi.
Küpçü, davetine icabet ettiği için bütün öğrencilere teşekkür ederek programı sonlandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.