Küpçü'den 400 öğrenciye iftar

Büyük Birlik Partisi Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, İzmit’te ikamet eden 400 öğrenciyle iftarda bir araya geldi.

İzmit Meclis Üyesi Adayı Gökhan Aladağ ile beraber gençlerle bir araya gelen Küpçü, Aladağ'ı gençlerle tanıştırarak, 1 Nisan'dan sonra Aladağ'ın kendilerinin emrinde olduğunu, yarınların sahibi olan gençlerden yarınlara sahip çıkmasını istedi.

Küpçü, davetine icabet ettiği için bütün öğrencilere teşekkür ederek programı sonlandırdı.