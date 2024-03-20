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İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' pankartına Bakan Özhaseki'den tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da katıldığı temel atma töreninde Türkiye’nin İsrail’le ticaret yaptığı gerekçesiyle protesto edildi.

İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' pankartına Bakan Özhaseki'den tepki mask
İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' pankartına Bakan Özhaseki'den tepki
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken;  Türkiye’de hükümet yetkilileri gittikleri birçok yerde İsrail’le ticaret yaptıkları gerekçesiyle protesto ediliyor.

AKP kanadında 'İsrail ile ticaret' sessizliği sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet tarafından 'ticareti kes' uyarıları gelmeye devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan çağrıda bulunarak 'Tweet atma, ticareti kes' demişti

Ayrıca,  CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı mitinglerde, Erdoğan'a seslenerek ticaretin sonlandırılması için çağrıda bulunuyor.

“İSRAİLLE TİCARET FİLİSTİN’E İHANET”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, daha önce Bursa ve Sakarya’da olduğu gibi Şanlıurfa’da da İsrail konusunda protesto edildi.

Özhaseki, Şanlıurfa'da katıldığı bir temel atma töreninde, konuşması esnasında vatandaşlar tarafından açılan ve üzerinde “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” yazılı pankartla protesto edildi.

İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' pankartına Bakan Özhaseki'den tepki

Pankartı açanlara tepki gösteren Özhaseki, "Tamam kardeşim, gördük. Siz de oturun, insanları provoke etmeyin. Şu an Filistin için ciğeri yanan dünyada bir tek lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz. Yapacağınız tek şey bu zaten" sözleriyle karşılık verdi.

Kaynak: CUMHURİYET

# var, chp, AKP, türkiye, çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

20 Mar 2024 - 22:26 - Gündem

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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