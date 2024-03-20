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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı mask

Sakarya’nın Ömercikler Mahallesi 8099. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, S.D.’nin kullandığı 78 BD 759 plakalı otomobil ile K.Y.’nin kullandığı yolcu minibüsü hızla çarpıştı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen  kaza sonrası otomobil sürücüsü S.D. ile yolcu olarak bulunan B.Ç. ve S.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, kaza

20 Mar 2024 - 22:41 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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