Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Ömercikler Mahallesi 8099. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, S.D.’nin kullandığı 78 BD 759 plakalı otomobil ile K.Y.’nin kullandığı yolcu minibüsü hızla çarpıştı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü S.D. ile yolcu olarak bulunan B.Ç. ve S.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.