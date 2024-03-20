Mahalle bekçisi sokakta yürüyen köpeği vurdu!

İsmail ARI

İstanbul’da Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi sokak ortasında bir köpeği vurarak ağır yaraladı.

Olay 18 Mart pazartesi günü gece saatlerinde Sultançifliği Mahallesi’nde yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir bekçi sokakta yürüyen köpeği belindeki silahı çıkararak vurdu. Ağır yaralanan köpek yaklaşık bir saat yerde bekledi.

Olaya tanık olan bir kadın ise bekçiden şikâyetçi oldu. Karakola götürülen kadın “polis ve bekçiler sahur yaptığı için yaklaşık bir saat” bekletildi. Köpeği vuran bekçinin yanında ifade veren kadın, “Bekçi köpeği vurunca şok olduk. Köpek kimseye zarar vermiyordu. Havlamadı, saldırmadı. Bekçiye ‘sen ne yapıyorsun?’ dedim. ‘Sana ne lan…’ dedi ve beni de tehdit etti. Silah hâlâ elindeydi ve eli titriyordu. Bir anda olay yerine bir sürü bekçi ve polis geldi. Köpeği vuran bekçi ise ortadan kayboldu. Bekçiden şikâyetçiyim” dedi.

Kaynak: BİRGÜN