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Yunanistan’a ait F-16 Ege’ye düştü!

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı Ege Denizi’nde düştü, pilot paraşütle atlayarak kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Yunanistan’a ait F-16 Ege’ye düştü! mask

Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşuna katılan bir F-16 (Block 52+) savaş uçağının yerel saatle 13.29’da Ege Denizi’nin kuzeyindeki Arsura (Psathura) Adası açıklarında düştüğü bildirildi. 

Pilotun fırlatma sistemini kullanarak paraşütle atlayıp kurtulduğu aktarıldı. 

Helikopterle yeri tespit edilen pilotun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
# ifade, tespit, eğitim

21 Mar 2024 - 00:25 - Dünya

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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