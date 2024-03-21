Diyanet yanıtladı: Nikotin bandı oruç bozar mı?

İşte Başkanlığın sorulara verdiği yanıtlar
- Nikotin bandı orucu bozar mı?
Nikotin bandı orucu bozmaz. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışır. Bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına gelmez.
- Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?
Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Engel bulunmuyor ise iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur.
- Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?
Kolonoskopide genellikle, endoskopide ise bazen, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilir. İşlemlerde cihaz içinden su verildiğinde oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak, orucu bozmaz.
Kaynak: T24
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.