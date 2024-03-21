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Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
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Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu mask

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
# oldu

21 Mar 2024 - 00:57 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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