Çetinkaya hız kesmiyor

İŞLETMELERİ ZİYARET EDİYOR
AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Karamürsel’de gidilmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayan Çetinkaya, Ennur Ticaret’i ziyaret etti, işletme sahibi Mehmet Nuri Gülçek ve çalışanlarla görüştü.
“İHTİYAÇLARI İYİ BİLİYORUM”
İşletme sahibi ve çalışanlarla sohbet eden Çetinkaya, “Karamürsel’de çok farklı kademelerde görev yapmış bir kişi olarak ilçemizin potansiyelini ve ihtiyaçlarını biliyorum. Çevremizin, doğanın, denizin, Karamürsel’in konumunun önemini çok iyi biliyorum. Karamürsel’i heyecanlandıracak ve harekete geçirecek olanakların farkındayım ve bunlara yönelik projeler geliştirdim” dedi.
“İŞE HEMEN KOYULACAĞIM”
Başkan Adayı Mesut Çetinkaya şöyle devam etti: “Karamürsel’i bir adım öne geçirecek hazırlıkları tamamladım. Sizlerin de şahsıma teveccüh gösterme konusunda rızalarını almaya geldim. Durmadan, yorulmadan, zaman kaybetmeden hemen işe koyulacağımdan emin olun. Ayrıca göstermiş olduğunuz nazik ilgi ve destek için de çok teşekkür ederim.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.