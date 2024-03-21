CHP'liler soğuk, yağmur dinlemedi "Kartepe'de sanayi esnafını dinlediler"

F. Deniz Karamert/ 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler ve Genel seçimlerine sayılı günler kala, CHP'li adaylar seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde seçim çalışmalarına başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar sahadan ayrılmayan CHP'liler bugün soğuk havaya ve yoğun yağışa rağmen tam kadro saha çalışması yaptı. Köseköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yeğin'i ve ardından sanayi esnafını ziyaret eden CHP'liler, sanayi esnafı ile ayak üstü sohbet edip esnafın sorunlarını, talep ve önerilerini dinlediler. Sanayi esnafının yoğun ilgisi ile karşılaşan CHP'liler projelerinden bahsederek 31 Mart için destek istediler.

TAM KADRO SAHADALAR

CHP Kartepe SKM'nin organize ettiği Köseköy Sanayi Sitesi programına; CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları katılım sağladı. Köseköy Sanayi Sitesi'nde ilk olarak Köseköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yeğin'i ardından sanayi esnafını ziyaret eden CHP'liler, sorunları, talep ve önerileri dinlediler, projelerinden bahsederek 31 Mart için destek istediler.